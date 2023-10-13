Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kaza Çorum-Mecitözü Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Necmettin M. idaresindeki 55 AJS 941 plakalı cip ile Hacı B.'nin kullandığı 19 ND 604 plakalı otomobil Elvançelebi Köyü yakınında kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis,jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Mecitözü ilçesi Bayındır Köyün'de imamlık yapan Hacı B., kaza yerinde hayatını kaybederken eşi Ayşe B. ile cip sürücü yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden imam Hacı B. ise itfaiye ekiplerince çıkartılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.