Eski kahveci esnafından merhum Halil Demirci'nin eşi, Erdal Demirci, Hatice Gür, Elmas Demirci, merhume Neriman Gür ve Nuran Ceylan’ın anneleri Mecbure Demirci’nin cenazesi Eymir Köyü’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye; Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Durmuş Buyruk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, S.S. 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Yaşar Kirişçi, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, Belediye Meclis üyeleri, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Gayretli, Erdal Kolaylı, İsmail Ataç, Abdurrahman Uysal ve Lütfi Barut, İl ve İlçe Esnaf Odaları Başkanları Necmettin Uzun, Özkan Şanal, Aşkın Çağlayan, Duran Ongu, Selami Koçyiğit, Halil Piroğlu, Osman Aşutoğlu, Hakkı Vargeloğlu, İsmail Pozan ve Mutlu Karslı, Birlik personelleri ile Gür ve Demirci ailelerinin yakın akraba ve dostları katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ