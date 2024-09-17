Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Aydın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Türkiye İş Kurumu ile yaptığı İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yardımcı personel istihdamı politikasını eleştirerek, bu uygulamanın eğitim sisteminde büyük sorunlara yol açacağını vurguladı.

Selim Aydın, haftada sadece 3 gün çalışacak olan personelin okullardaki hijyen ve güvenlik sorunlarını artıracağını belirtti. Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın: “Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz okullarıyla buluştu. Ancak çok ciddi bir yardımcı hizmetli ve yardımcı personel eksiğimiz var. Bu büyük bir problemdir. MEB, Türkiye İş Kurumu ile yaptığı protokole binaen İşgücü uyum Programı (İUP) kapsamında, 120 bin kontenjanla yarı zamanlı personel istihdamı sağlayacağını duyurmuştu. Çerçeveye göre, bu kapsamda çalışacak personel ilk ay haftada 5 gün, takip eden aylarda da 3 gün çalışacaklar. Ve söz konusu personele aylık ortalama 8 bin TL ödeme yapılacak! MEB, bu garabet durumu bir an önce yeniden düzenlemelidir” dedi.

Aydın açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi: “Çünkü; Haftada üç gün çalıştıracağınız personelin yapacağı işlerin geri kalanını diğer iki gününde kim yapacak? Öğretmen ve öğrencilerimiz, eğitim öğretim faaliyetlerine ara verecek ve imece usulüyle mi okullarımızın işlerine soyunacaklar?

Asgari ücretin yarısı bile etmeyen, aylık 8 bin liraya çalışacak personeli nereden bulacaksınız? Hadi buldunuz, bu ayıbı ülkemize nasıl yakıştırıyorsunuz? 8 bin liranın üzerinde eksik kalan meblağ okul aile birliği hesaplarından karşılanır şeklinde gayri resmi telkin ve talimatlarla yönlendirdiğiniz okul yöneticilerinin “veliden para topladığı” için tepesine çökmeyecek misiniz? Eğitim hizmeti yönetici, öğretmen, memur ve yardımcı personelle birlikte yürütülen bir faaliyettir.

Editör: KEMAL YOLYAPAR

Okullarımızı her gün öğretime hazırlayan, çocuklarımızın hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim almasını sağlayan yardımcı hizmetli ve okul öncesi sınıflarımız için olmazsa olmaz ihtiyaç olan yardımcı personel eksiği ivedilikle giderilmelidir.MEB, Hükümet nezdinde ısrarlı girişimleriyle, tüm okullarımızda yardımcı hizmetli ve yardımcı personel tahsisini sağlayacak yeterli kadro kontenjanını almalıdır. Okul yöneticilerimizi “vazifelerinin gereğini yerine getiremeyen” pozisyonuna düşürerek, veli ve öğrencilerimizle karşı karşıya bırakmaya kimsenin hakkı yoktur! Bu problemin vebali de çözme sorumluluğu da bakanlığındır.Şimdiye kadar programa ilimizde yaklaşık Bin 900 civarında başvuru olmuştur. Noter huzurunda ilimizde 770 asil kura çekilmiştir. Bunların da yüzde 40’ı görevi kabul etmiştir. Bu rakamlar da ciddi bir sorundur. Kısmi süreli bir çalışmayla, çok az bir ücretle sosyal güvencesiz bu çalışma biçimi patlamıştır. İvedilikle okullarımızın temizlik sorunu çözülmelidir. Aksi takdirde çok daha büyük hijyen sorunları ile karşı karşıya kalacağız.”