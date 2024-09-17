Çorum Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan gençlere YKS kursu ile destek veriyor. 115 kişinin kayıt yaptırdığı kurslar öncesinde öğrencilerin sınıflarını oluşturabilmek için Seviye Belirleme Sınavı yapıldı.

Haziran ayına kadar devam edecek kurslarda; Matematik, Geometri, Fizik, Biyoloji, Türkçe, Edebiyat, Tarih ve Coğrafya branşındaki derslerin yanı sıra soru çözümleri, 40 deneme sınavı ve rehberlik verilecek.

Sınav ve kurslarla ilgili açıklama yapan Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar, PDR öğretmenleri ve eğitmenlerle birlikte öğrencilere sınav maratonuna destek vereceklerini belirterek “Gençlerimizin en güzel şekilde eğitimlerini alarak en iyi üniversitelere yerleşmelerini hedefliyoruz” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ