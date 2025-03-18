Mynet'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise eğitiminde köklü bir değişiklik için düğmeye bastı. Türkiye’de eğitim sistemi, zorunlu eğitimin süresi ve içeriği açısından yeniden şekillendiriliyor. Eğitim politikaları üzerine yapılan son çalıştayda, lise eğitiminin yapısına yönelik çeşitli alternatif modeller ele alındı.

LİSE EĞİTİMİNDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

MEB’in düzenlediği "Türkiye’de Lise Eğitiminin Dönüşümü" başlıklı çalıştayda, lise eğitiminin mevcut durumu ve geleceğe yönelik modeller tartışıldı. Çalıştaya, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler, eğitim yönetimi uzmanları ve öğretmenler katılım sağladı. Toplantıda, lise eğitiminin niteliği ve süresi konularında önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "4+4+4 sisteminin son dört yılı ile ilgili genel bir mutabakat var. Lise eğitiminin mevcut yapısı üzerinde titizlikle çalışıyoruz" dedi. Yelkenci, değişiklik sürecinin yalnızca süre ile sınırlı olmadığını, eğitim sisteminin bütünsel olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

MEVCUT EĞİTİM MODELİNİN SORUNLARI

Çalıştayda gündeme gelen başlıca konular arasında, öğrencilerin ders yükü ve eğitim süresinin akademik başarıya etkisi yer aldı. Uzmanlar, Türkiye’de lise öğrencilerinin haftada ortalama 40 saat ders gördüğünü, bunun da sosyal etkinlikler ve bireysel gelişim için yeterli zaman bırakmadığını belirtti.

Eğitim bilimciler, öğrencilerin akademik başarılarının süre ile değil, içerikle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuz Köklü, "Dört yıllık lise eğitimi ile üç yıllık lise eğitimi arasında akademik başarı açısından belirgin bir fark yok" diyerek, eğitimin niteliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

YENİ LİSE MODELİ NASIL OLACAK?

MEB, lise eğitiminin daha esnek ve öğrenci odaklı olması gerektiği konusunda hemfikir. Yeni modelin şu unsurları içermesi bekleniyor:

Ders yükünün azaltılması: Haftalık ders saatlerinin düşürülerek öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişime daha fazla zaman ayırması sağlanacak.

Modüler eğitim sistemi: Öğrencilerin yeteneklerine göre ders seçmelerine olanak tanıyan esnek bir yapı oluşturulacak.

Kredi bazlı mezuniyet sistemi: Öğrencilerin belirli bir kredi sistemine göre mezun olmaları sağlanarak, bireysel gelişim odaklı bir yapı oluşturulacak.

Uygulamalı eğitim modelleri: Mesleki eğitime yönlendirme, proje bazlı öğrenme ve pratik uygulamaların artırılması planlanıyor.

ZORUNLU EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

2012 yılında yürürlüğe giren zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasına yönelik düzenlemenin günümüz koşullarına uygun olup olmadığı tartışma konusu oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, "2012’de zorunlu eğitimin getirilme gerekçeleri günümüzde geçerliliğini yitirdi. İsteğe bağlı eğitim modeli öğrencilerin motivasyonunu artırabilir" ifadelerini kullandı.