Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Ailemle Eğitim Yolculuğum” projesi kapsamında, Çorum Merkez İsmail Kakaç İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileri, aileleriyle birlikte hazırladıkları çalışmaları sergiledi.

Evde aileleriyle yaptıkları etkinlikleri sergileyen öğrenciler, hazırladıkları performansla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

İsmail Kakaç İlkokulu Müdürü Cemalettin Tunç, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan sınıf öğretmeni Filiz Türk’e, 3/C sınıfı öğrencilerine ve ailelerine teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK