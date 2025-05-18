Atatürk Havalimanı’nda özel uçak işletmeciliği alanında faaliyet gösteren MC Havacılık’ın devri sonrası, hangar sahasında görsel değişiklikler dikkat çekiyor. Yeni sahipliğe geçen tesisin, ARCA Savunma'nın sivil havacılık yatırımları açısından nasıl bir rol üstleneceği merak konusu oldu.

Hangarın giriş ve cephe bölümlerindeki marka unsurlarının kaldırılmasıyla başlayan dönüşümün, önümüzdeki günlerde kapsamlı bir renovasyon ve yeniden markalama süreciyle devam etmesi bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi