Çekici, Sarıkılıç ve beraberinde heyet şehit annelerini ziyaret ederek hem günlerini kutladı hem de Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin selamlarını ileterek, tatlı ve çiçek takdim etti.

MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Çekici, “Annelerimiz için ne yapsak az olacak, cennet yolu Annelerimizin Anneler gününü kutluyorum. Ülkemizin varlığı ve bütünlüğü için hayatlarını feda eden kahraman şehitlerimizin bize emaneti olan Şehit Annelerimizi ziyaret edip Anneler Gününü tebrik ettik, hayır dualarını aldık. Rabbim her birine hayırlı ve sağlıklı bir ömür nasip etsin. Bizleri de onlara layık olmaya müşerref kılsın” dedi.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ