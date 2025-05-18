DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Saadettin Ceylan, DSİ Çorum Şube Müdürü Davut Gerçekçioğlu, DSİ Barajlar ve HES Şube Müdürü Abdulkadir Bayrak, DSİ Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürü Murat Akkuş ve DSİ İnşaat Mühendisi Cuma Özler, Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret ederek bir süre görüştü.

Başkan Dere, ziyaretle ilgili olarak: “Kırankışla Barajı, Diği Göleti, dere ıslahları, Sungurlu'muzda müşterek çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ettiğimiz altyapı ve içme suyu temini konularında verimli bir istişare gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri ve verimli istişareleri için teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

DSİ Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı İsmail Karabulut, Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay ile birlikte Sungurlu Barajı şantiye alanında incelemelerde bulundu.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ