Yeniden Refah Partisi Türkiye geneli il ve ilçe teşkilatları eş zamanlı olarak üye çalışması yaptı. Yeniden Refah Partisi Sungurlu İlçe Teşkilatı da genel merkezin talimatları doğrultusunda Atatürk Meydanında üye standını açtı.

YRP İlçe Başkanı Savaş Şimşek, üye çalışmalarının çok verimli geçtiğini belirterek, milletin akın akın Yeniden Refah Partisine üye olduğunu ve oy sözü verdiğini ifade etti. Başkan Savaş Şimşek, “İktidar ve muhalefet arasında sıkışmış kardeşlerime, hemşehrilerimize ve milletimize sesleniyorum. Müsterih olun, umutsuzluğa kapılmayın, artık umut var, artık çare var, artık Yeniden Refah var” dedi.

Editör: RIFAT KARA