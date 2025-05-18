Sungurlu Belediye Başkanı Dere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'i ve Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı'yı ziyaret ederek görüştü.

Muhsin Dere görüşme ile ilgili “Sungurlu'muzda gerçekleştirmeyi planladığımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili Bakanlığımızla yapacağımız çalışmalar hususunda istişarede bulunduk. Nazik misafirperverlikleri ve verimli istişareleri için Başkanımıza ve Genel Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.



Editör: SELDA FINDIK