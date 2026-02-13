Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, Vanspor yenilgisinin ardından 25.hafta maçında, bu akşam İstanbulspor’u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta konuk olduğu Vanspor’a 3-1 yenilerek hedefe giden yolda önemli bir yara alan Arca Çorum FK, İstanbulspor karşısında yara sarmaya çalışacak. Hafta başından beri hazırlıklarını mutlak galibiyet parolasıyla sürdüren kırmızı-siyahlı takımda tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılmış durumda.

Kritik maç öncesinde Çorum temsilcisinde sakat oyuncu bulunmazken, Vanspor maçında kırmızı kart gören Bosnalı kaleci İbrahim Sehic takımdaki yerini alamayacak. Sehic’in yerine Ahmet Said’in kaleye geçmesi bekleniyor.

Düşme hattından uzaklaşıp üst sıralarda bir yer hedefleyen İstanbulspor ise haftayı İstanbul derbisinde aldığı 0-0’lık Ümraniyespor beraberliği ile kapatırken, galibiyeti kaçıran taraf olmasına rağmen kritik 1 puan almıştı. Sarı-siyahlı takım bu akşam Çorum deplasmanından da puan çıkartmanın hesaplarını yapıyor.

20 takımlı ligde, 41 puanla 5.sırada yer alan Arca Çorum FK ile 31 puanlı 13.sıradaki İstanbulspor arasında Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı İstanbulspor 3-1 kazanmıştı. Çorum ekibi, bu akyam kazanarak aynı zamanda rövanşı da almak istiyor.