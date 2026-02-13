Arca Çorum FK, bu akşamki İstanbulspor maçıyla birlikte profesyonel liglerde 477.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar 476 kez puan maçına çıktı. Çorum temsilcisi bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen 207 galibiyet, 128 beraberlik, 141 yenilgi alarak 749 puan toplarken, 682 gol atıp 506 gol yedi.

Sahasında 236 maça çıkan kırmızı-siyahlı takım bu müsabakalarda ise 125 galibiyet, 64 beraberlik, 47 yenilgi aldı. Hanesine 439 puan yazdıran Çorum FK attığı 395 gole karşılık kalesinde 222 gol gördü.

Arca Çorum FK, deplasmanda oynadığı 240 maçta ise 82 galibiyet, 64 beraberlik, 94 yenilgi alıp 310 puan topladı. Rakip fileleri 288 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar kalelerinde 284 gole engel olamadılar.