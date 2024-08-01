Bahabey Caddesi No: 156 / G (İpek Taksi civarı) adresinde yıllardır market olarak faaliyet gösteren işletmeyi devralan genç girişimci Cesur Uzuner ilk işyerini açmanın mutluluğunu yaşadı.

Yenilenen konsept ve dekoru ile müşterilerine “MAVİ KURUYEMİŞ” olarak hizmet verecek olan işletme için görkemli bir açılış töreni düzenlendi.

Açılışa Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Dede Arif Demiral’ın duası sonrası kordelası kesilen işletme faaliyete geçti.



Anne Emine, baba Ahmet ve kardeş Hazar Can Uzuner’in de misafirlerle yakından ilgilendiği açılışta konuşan işletme sahibi Cesur Uzuner, çeşitli yerlerde yöneticilik yaptıktan sonra kendi işyerini açtığını söyledi. Açılışa katılan konuklarına teşekkür eden Cesur Uzuner, Çorum halkına en taze ve kaliteli kuruyemiş ile en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini de dile getirdi.

Cesur Uzuner, hediyelik leblebi ve kuruyemiş çeşitleri, yöresel ürünler, lokum ve şekerleme çeşitleri başta olmak üzere tekel ürünlerinin de satışının yapılacağı Mavi Kuruyemiş’e tüm Çorumluları davet etti.