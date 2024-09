Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) İl Başkanı Gürol Matpan, 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında büyük zaferi büyük bir heyecan ve gururla kutladıklarını ifade etti.

102 yıl geçmesine rağmen bugün de bu zafer milli birlik ve bağımsızlığımıza göz dikenlere tarihten unutulmaz bir emsal teşkil ettiğine dikkat çeken TEMAD Başkanı Matpan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ve kahraman milletin milli mücadelesiyle kazanılan zaferin “Ya İstiklal, Ya Ölüm” ilkesiyle hareket eden ordumuzun milletin desteği ile bağımsızlık ve onuru için her savaştan zafer ile çıkacağını tüm dünyaya gösterdiğini anlattı.

TEMAD Başkanı Gürol Matpan mesajında şu görüşlere yer verdi: “102 yıl geçmesine rağmen bugün de bu zafer milli birlik ve bağımsızlığımıza göz dikenlere tarihten unutulmaz bir emsal teşkil etmektedir. Türk Milleti’nin Silahlı Kuvvetleri’yle gösterdiği cesaret, kahramanlık ve vatanseverlik bağımsızlığımızı sürdürmek, ülkemizin hak arama ve koruma çabamız ve tavrımıza her zaman ilham kaynağı olacaktır.

Bu son zafer; en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, yeniden geleceğine sahip çıkışının bir destanı haline gelerek bağımsızlıklarını kaybeden milletlere ilk örnek olmuştur. Bu özel günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarına ve Milli Mücadelenin tüm kahramanlarına asil milletimizin bütünlüğü için canları ve kanlarını seve seve vererek bizlere bu toprakları vatan kılan Aziz Şehitlerimizi rahmet, bu uğurda her türlü fedakârlık göstermiş olan Gazilerimizi minnetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şu anda; karada, denizde ve havada, sınır içinde ve dışında zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan tüm meslektaşlarıma kazasız belasız hayırlı başarılı görevler diliyorum. Yüce Türk Milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

