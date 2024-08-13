Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi Numara 51/A adresinde hizmete giren restoranın açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Türk İş İl Temsilcisi Adil Üçtepe, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve davetliler katıldı.



Programa katılan protokol üyeleri Karaca kardeşlere hayırlı olsun diyerek bol kazanç temennisinde bulundular.

Yunus ve Emre Karaca kardeşler, Pamukkale Üniversitesi’nde aşçılık bölümünden mezun olduklarını belirterek, İstanbul’da çalışırken ‘Ye Kanat’ markasını kurmaya karar verdiklerini söyledi.



Mesleki hayatlarını daha önce Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde sürdükten sonra bir süre uluslararası yarışmalara katıldıklarını kaydeden Karaca kardeşler, sonrasında da MasterChef’e başvurduklarını belirterek, “3 eleme ile geçtikten sonra MasterChef yarışmasına seçildik. Bir süre yarıştık yarıştıktan sonra final bölümünde elendik.” dediler.

Restoranda ağırlıklı olarak kanat çeşitlerinin olduğunu aktaran Karaca kardeşler, “Barbüke soslu, çheddar soslu, acı soslu, normal kendi marinasyon kanadımız var. 2 aşamadan geçiyor 1 salamura sos 2. normal marina sos yapıyoruz ve sonra da sunuyoruz. Bir de kanat yemek istemeyen için köftemiz var. Ayrıca kuzu kaburga ve dana döşeği de yapıyoruz” diye konuştular.