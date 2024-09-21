Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 2 Bin 500 metrekare arsaya inşa edilen ve 710 metrekare kapalı alana sahip olan merkezde soyunma odaları, duş kabinleri, idari birimler ve salon kısmında çalışmalar tamamlandı.

Ulukavak Mahallesi Tekceviz 27. sokakta inşa edilen Masa Tenisi Eğitim Merkezi, çevre düzenlemesinin ardından açılışa hazır hale gelecek.

Çorum Belediyesi Etüt Proje Müdürü Bekir Sait Toraman, “Masa Tenisi Eğitim Merkezimizin yapımı ve geçici kabulünü tamamladık. Çevre düzenlenmesi çalışmalarımız bittikten sonra sporcularımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Editör: İHA AJANS