Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenen Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesi'nde en yüksek teklifi sunan Ahgaz - Ahlatcı Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. birinci oldu.

Enerji sektöründe adından sıkça söz ettiren Ahgaz - Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş., KDV hariç 1.910.000.000 TL’lik teklifi ile sektördeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı. Şirketin %51'lik hissesine sahip olduğu A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş., bu kazanımıyla sektördeki büyüme hedeflerine önemli bir adım daha atmış oldu.

Doğalgaz sektöründeki büyüme hedeflerini gerçekleştirmek adına bölgelerindeki dağıtım ağını 11'e çıkardıklarını ve organik ile inorganik büyüme stratejileriyle sektördeki paylarını artırma kararlılıklarını sürdüreceklerini belirten şirket yetkilileri Yalova ve çevresindeki ihale gibi inorganik büyüme fırsatlarını da değerlendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Ahlatcı Doğal Gaz’dan (AHGAZ) dev ihale hakkında açıklama!

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) tarafından 24 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde İhale Süreci Bildirimi hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada Şirketin %51, Şirket bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi’nin %49 oranında pay sahibi olduğu A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.’nin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 24.04.2024 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen, “Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesi” konulu ihaleye katıldığı ve açık artırma turunda en yüksek teklifi vererek ihalede 1. olduğu belirtildi. İhale bedeli KDV hariç 1.910.000.000 TL oldu.

"Şirketimizin %51, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi’nin %49 oranında pay sahibi olduğu A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş., Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 24.04.2024 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen, “Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesi” konulu ihaleye katılmış ve açık artırma turunda en yüksek teklifi vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli KDV hariç 1.910.000.000 TL’dir.

Doğalgaz sektöründe büyüme hedefimiz kapsamında dağıtım yaptığımız bölge sayısını 11’e çıkardık. Organik ve inorganik büyüme ile sektördeki payımızı büyüteceğiz.Yalova ve ilçeleri ihalesi gibi inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir. Kamuoyuna saygıyla sunarız."

Editör: Haber Merkezi