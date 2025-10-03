Sosyal medyada paylaşılan bir market görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde bir müşteri, kasiyere yaklaşarak "Bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşım sizden hoşlanmış da..." dedi.

"SEVGİLİNİZİN ADI NE?"

Kasiyer ise hiç tereddüt etmeden, "Sevgilim var" yanıtını verdi. Bunun üzerine müşteri, "Sevgilinizin adı ne?" diye sorunca kasiyer "Çağatay" cevabını verdi. Müşteri de "Tamam, selamlar..." diyerek uzaklaştı.

"ÇAĞATAY ŞANSLI ADAMMIŞ"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kullanıcılar arasında esprili yorumlara neden oldu. Birçok kişi kasiyerin verdiği net cevabı alkışlarken, "Çağatay şanslı adammış" şeklinde paylaşımlar yapıldı.