Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, beraberindeki teknik personelle birlikte kenevir ve çerezlik kabak çekirdeği üretim çalışmalarının yürütüldüğü tarlalarda hasat çalışmalarına katıldı.

Yapılan incelemelerde; kenevir üretiminin hem lif hem de tohum amaçlı kullanımına yönelik verimlilik değerlendirmeleri yapıldı. Ayrıca çerezlik kabak çekirdeği tarımında bölgeye uygun çeşitlerin tespiti ve çiftçilerin üretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar yerinde incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir tarımsal üretim ve çiftçilerin gelir kaynaklarının artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Muhabir: Haber Merkezi