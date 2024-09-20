Kocaelispor’da Ahlatcı Çorum FK maçı öncesinde Marcao belirsizliği yaşanıyor. Tedavisi süren Brezilyalı golcünün zorlu maça yetiştirilmesine çalışılıyor.

Marcao’nun kaburgasında kırık olduğunu açıklayan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, deneyimli golcünün takımdan ayrı salonda bireysel çalışma yaptığını, Çorum FK maçında oynayıp oynayamayacağının henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Kocaelispor’un, Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcao, bu sezon 4 maçta yeşil-siyahlı formayı giydi. 189 dakika süre alan 30 yaşındaki Sambacı, 1 gol atıp 2 asist yaptı.