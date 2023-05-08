Mansur Yavaş, 11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 13.30’da Saat Kulesi Meydanı’nda Çorum halkına hitap edecek.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi hazırlık çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Millet İttifakı bileşenleri, 7 Mayıs Pazar günü de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu Çorum’da ağırlamıştı. İmamoğlu ile Çorum’da tarihi bir mitinge imza atan Millet İttifakı, şimdi de Mansur Yavaş’ı konuk edecek.

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı Milletvekili Adaylarına destek isteyecek, iktidara geldiklerinde yapacakları projeler hakkında bilgi verecek.

CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, Mansur Yavaş’ın mitingine tüm halkı davet etti.

(Haber Merkezi)