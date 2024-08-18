Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 2.haftasında oynanan ve filelerin tam 4 kez havalandığı Manisa FK-Sakaryaspor maçı berabere bitti.

Cumartesi günü, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maçta ilk gol konuk takımdan geldi. 23.dakikada Murat Akpınar’la golü bulan Sakaryaspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan Manisa FK, 48’de Moryke Fofana ile beraberliği sağlarken, 61’de de aynı futbolcuyla 2-1 öne geçti.

Son bölümde beraberlik için ataklarını sıklaştıran Sakaryaspor, kazandığı penaltıyı 90+1’de Max Alain Gradel’le gole çevirince karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. 90+7’de Sakaryasporlu futbolcu Kahraman Demirtaş kırmızı kart gördü.

Sezona İstanbul deplasmanında aldığı 3-2’lik yenilgi ile başlayan Manisa FK ilk puanını alırken, ilk hafta sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor ikinci maçında da beraberliğe razı olmak zorunda kaldı.