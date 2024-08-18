Transfer yasağını kaldırdıktan sonra yaptığı takviyelerle güçlenen Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı’nda Ankaragücü’nü konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen maçın 35.dakikasında ev sahibi ekibin golü geldi. Soldan Crocaiata’nın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa ön direkte iyi yükselen Mustafa Yumlu şık bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda Ankaragücü’nün beraberlik, Erzurumspor’un farkı artırma çabaları vardı. Ancak iki takımın da çabaları sonuçsuz kalınca 1-0 kazanan Erzurumspor ilk galibiyetini, Ankaragücü ise ilk yenilgisini aldı.