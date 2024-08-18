Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne sahasında aldığı 3-2’lik Erzurumspor galibiyetiyle başlayan Bandırmaspor, ikinci hafta maçında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü’nü son dakika golüyle 2-1 yenerek ikide iki yaparken, Ahlatcı Çorum FK maçı öncesinde moralini artırdı.

Cumartesi günü, Aktepe Stadı’nda oynanan maçta, henüz 2.dakikada savunmadaki büyük hatayı affetmeyen Moustapha Camara, Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 öne geçirdi.

28.dakikada, sağdan gelişen Keçiörengücü atağında, Rahmetullah Berişbek’in orta şut karışımı vuruşunda, uzak direğin içine çarpan topu kaleci Metin çıkarttı, devamındaki karambol sonrası yapılan VAR uygulamasında topun direğe çarptıktan sonra gol çizgisini geçtiği belirlendi ve durum 1-1 oldu.

İkinci yarıda iki takımın da skoru kendi lehine çevirme çabaları vardı. Maçın sonuna 5 dakika oynanmamış süre eklenirken, 90+6’da, sağdan kullanılan köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselen 1,96’lık stoper Atınç Nukan, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderince Bandırmaspor sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 6’ya yükseltti. Ankara Keçiörengücü ile ilk hafta Sakarya deplasmanında 1-1’lik sonrası aldığı 1 puanda kaldı