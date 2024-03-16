Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 27.hafta maçında konuk edeceği Manisa FK ile tarihinde beşinci kez karşı karşıya gelecek.

Profesyonel futbol liglerinde 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ile daha önce 4 kez karşılaştı. 2019-2020 Sezonunda, Çorum’da oynanan maçı Ege temsilcisi 2-0 kazanırken, Manisa’da oynanması gereken maç, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanamadı.

2020-2021 Sezonunda, Çorum’da oynanan maçı 3-1 kazanan Manisa FK, sahasındaki karşılaşmada ise 1-0’lık skorla galibiyete uzandı.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında Manisa’da oynanan maç ise 2-2 berabere bitti.