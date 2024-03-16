Çorum Belediyespor erkek basketbol takımı Bölgesel Basketbol Ligi'nde (EBBL) E grubundaki ilk sınavına yarın Çorum'da çıkacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E Grubu 2.hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Atakum Gelişim'i konuk edecek. İlk haftayı BAY geçen Çorum temsilcisi yarın sahasında konuk edeceği Atakum Gelişim'i yenerek sezona galibiyetle başlamak istiyor.
Çorum Belediyespor'la Samsun Atakum Gelişim arasında yarın Çorum Yeni Spor Salonu'nda oynanacak 2.hafta maçı saat 15.00'te başlayacak.
Editör: RIFAT KARA