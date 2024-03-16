Amasya'da düzenlenen U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.kademe müsabakalarının ilk gününde Ballıcaspor'u 4-0 mağlup eden H.E.Kültürspor, ikinci maçını bugün Yozgat Belediyesi Bozokspor ile oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U14 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları Amasya'da devam ediyor. B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi H.E.Kültürspor grupta oynadığı ilk maçta Giresun temsilcisi 1977 Ballıcaspor'u 4-0 mağlup etmişti. Dün BAY geçen Çorum temsilcisi bugün gruptaki ikinci maçını Yozgat Belediyesi Bozokspor ile oynayacak. Bu kritik karşılaşma Amasya Fındıklı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Çorum temsilcisi bu maçı kazanması halinde yarın A grubu birincisi ile final maçına çıkacak.



Editör: RIFAT KARA