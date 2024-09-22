Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 5.haftasında konuk olduğu Kocaelispor’u 2-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken Manisa FK, 6.haftada ise lig sonuncusu Yeni Malatya’yı 5 golle geçti.

Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maçta baştan sona üstün bir futbol sergileyen Manisa FK’ya farklı galibiyeti getiren golleri 11.dakikada Efe Taylan, 26 ve 67. dakikalarda Fofana, 40 ve 58.dakikalarda ise Osuji attı. Yeni Malatyaspor’un tek golü 17.dakikada Mehmet Emin’den geldi. Bu gol, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon attığı ilk gol olarak da kalıtlara geçti.

Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 11’e yükseltirken, Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.