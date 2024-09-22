Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 6.hafta maçında Esenler Erokspor’u konuk eden Erzurumspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanın sahibi oldu.
Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan maçta ilk yarı golsüz eşitlikle biterken, ikinci yarıda ataklarını sıklaştıran Erzurumspor, 67.dakikada Odise Roshi, 87.dakikada da Eren Tozlu’nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 9’a yükseltirken, önceki hafta Iğdır FK’yı deplasmanda yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Esenler Erokspor 3 puanda kaldı.
TOZLU’YA PLAKET
Öte yanda, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını alan kaptan Eren Tozlu’ya maç öncesinde plaket verdi. Eren Tozlu, Erzurumspor formasıyla attığı gol sayısını 38'e çıkarttı.