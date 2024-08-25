Vali Dağlı, 1071 Malazgirt Zaferinin, bizlere geçmişimizin kültürel ve tarihsel değerlerinin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının sorumluluğunu yüklediğini belirtti.

Malazgirt Zaferi’nin 953. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Vali Dağlı, “Bu tarihi zaferi kutlarken, ecdadımızın mirasına sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde geleceğe daha güçlü adımlarla yürüme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz” ifadesini kullandı.

Vali Dağlı’nın mesajı şu şekilde:

“Sultan Alparslan ve kahraman Türk askerinin Malazgirt’te Bizans ordusunu hezimete uğratarak Anadolu’nun kapılarının milletimize açılmasına vesile olan Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans Ordusuna karşı komutasındaki Selçuklu ordusu ile zafer kazanan Sultan Alparslan, Türk milletinin azim ve kararlılığını ‘Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya da şehit olarak cennete giderim. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Ölürsem kefenim, üzerimdeki elbisemdir’ sözleriyle tüm dünyaya göstermiştir.

Malazgirt Zaferinin kazanılmasında milletimizin birlik ve beraberlik ruhu ile hareket ederek güçlü bir ulus katkısı sağladığını da hatırlatmak isterim. Bu büyük zafer, bizlere geçmişimizin kültürel ve tarihsel değerlerinin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının sorumluluğunu yüklemektedir. Bu tarihi zaferi kutlarken, ecdadımızın mirasına sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde geleceğe daha güçlü adımlarla yürüme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Sultan Alparslan ve askerleri başta olmak üzere bin yıldır bu toprakları vatanımız kılmak için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutluyorum. Al bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalandığı bu kutsal topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde nice bin yıllar diliyorum.

Allah bu aziz milleti her daim muzaffer eylesin.”

Editör: Haber Merkezi