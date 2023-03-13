İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ve köşe yazarı Mahir Odabaşı’nın ikinci kitabı “Susamak” çıktı. Birinci kitabı “Mahirane Söylemler”in mahalli ve ulusal alanda okuyucu nezdinde ilgi gördüğünü ifade eden Odabaşı, 50 yılın bilgi ve birikimiyle “Susamak” isimli şiir kitabını okuyucuları ile buluşturmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

3. kitap çalışmasının ise depremler ve diğer afetler üzerine devam ettiğini kaydeden Odabaşı, kitaplarına 5365681141 nolu telefonlardan ulaşarak veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gelerek, yazar imzalı temin edilebileceğini söyledi. (Haber Merkezi)

