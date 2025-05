“10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Valilik, Belediye, Altı Nokta Körler Derneği ve Kent Konseyi ev sahipliğinde Kadeş Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı engelliler spor gösterisi yaptı, defile düzenledi. Ayrıca engelli dernekleri tarafından açılan stantlarda engelli bireylerin yaptığı el emeği ürünler satışa çıkarıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları, Engelliler Haftası'nın Çorum'da şenlik havasında geçtiğini ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Hep birlikte engelli, engelsiz birlikte olmanın keyfini Çorum'da her zaman çıkarabildiklerini vurgulayan Hüsülüoğulları bunun Çorum Belediyesi ve diğer paydaşları sayesinde olduğunu sözlerine ekledi.

"HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKILMADIK"

Hüsülüoğulları, Çorum'un her zaman engelleri aşmasını bilen bir şehir olduğunu dile getirerek, "Biz engelliler olarak her zaman şunu hissediyoruz 'Yalnız değiliz, hiçbir zaman da yalnız bırakılmadık' her zaman birlikte istişare ederek neye ihtiyacımız var, nereye doğru gidebiliriz bunu her zaman konuşabildik. Her zaman muhatap bulabildik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çorum için engel yok." diye konuştu.

HAFTA BOYUNCA KUTLANACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sait Aydın ise, Çorum'un bir aile olarak burada bulunduğuna dikkati çekti. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında pek çok etkinlik yapılacağını bildiren ve tüm vatandaşları bu etkinliklere davet eden Aydın, "Engel, insanın kendisinden kaynaklı bir durum değil. Biz bu engelleri aşarız da asıl kendisini engelsiz zannedip de aklındaki ve kalbinde engel olan insanlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bunları aştığımız sürece diğer engellerle ilgili bir sorunumuz yok." dedi.