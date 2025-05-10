Çorum’da AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde düzenlenen halk buluşmalarının üçüncüsü, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı, 11 Mayıs Pazar günü 14.30’da Çorum Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen programda Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin yürüttüğü projeler hakkında bilgi verecek ve vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayacak. Etkinlik, belediyecilikte şeffaflık ve katılımcılığı artırma amacı taşıyor.

Programa ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Katılımcı ve milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla şehri birlikte yönetmeye devam ediyoruz. Bu anlamda üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz ve güzel şehrimiz Çorum’u birlikte konuşacağımız bu buluşmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.



Editör: İHA AJANS