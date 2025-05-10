Yeniyol Mahallesi Gazi 8. Sokak (Mevlana Otopark’ı ilerisi) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Uzun Dayanıklı Tüketim Vestel Mağazası’nın açılışına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, 27. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Defterdarı Erkan Ciğer, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, AK Parti İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti önceki dönem İl Başkanı Murat Günay, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, kamu kurumları; siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde Uzun DTM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uzun 1992 yılında Trabzon’un Vakıfkebir ilçesinde Vestel bayiliği alarak beyaz eşya sektörüne adım attıklarını belirterek daha sonra Trabzon, Giresun ve Gümüşhane şubelerinin ardından Çorum’daki şubesiyle beyaz eşya sektörünün öncüsü olma yolunda ilerlediklerini söyledi.



15. ŞUBE ÇORUM

Çorum’un 15’nci şubeleri olduğunu, bugüne kadar mobilya, beyaz eşya ve iletişim sektöründe yıllardır elde ettikleri tecrübelerle sadece ürün satan bir firma olmanın ötesine geçtiklerini de bildiren Ahmet Uzun, gittikleri her şehirde yerel ekonomiye katkı sunan, istihdam oluşturan, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir aile olduklarını kaydetti.

Bu mağaza ile birlikte yeni dostluklar, başlangıçlar ve ufuklara kapı açtıklarını kaydeden Uzun bugüne kadar kendilerine güvenen, yanlarında olan tüm müşterilerine, dostlarına, çalışanlarına ve açılışlarına teşrif eden davetlilere teşekkür etti.

Törende Vestel Orta Anadolu Bölge Müdürü Cemil Çeker de 27 yıldır sektörde Vestel markası ile önemli başarılar elde eden Uzun DTM’nin yeni mağazasının açılışının yapıldığını belirterek Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulundu,

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da ilimizde yeni bir işyerinin açılışında bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek yatırımı yapan firmayı tebrik ederek bol ve hayırlı kazançlar diledi.

Hamit Çakmak’ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti okuduğunu, İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın ise açılış duasını yaptığı programda daha sonra Vali Çalgan ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelası kesildi.

Ahmet Uzun, daha sonra açılışa özel indirimlerin uygulandığı Uzun DTM Vestel Mağazası’nı protokol üyeleri ve davetlilere gezdirerek bilgi verdi. Açılış nedeni ile davetlilere ikramda da bulunuldu.

Ahmet Uzan evlenecek ve evini yenileyecek aileleri de mağazalarına davet etti.