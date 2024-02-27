Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun İstanbul, Ankara ve Antalya’da 250 gramlık ramazan pidesinin 15 liradan satılacağını duyurmasından sonra, Çorum’un fahri hemşehrisi, ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, geçen yıl 300 gram pidenin 10 lira oluşundan yola çıkarak, "Bu shrinkflasyon (küçülme) + greedflasyon (açgözlülük)= Multiflasyon (çoklu enflasyon)" yorumunu yaptı.

Çorum’da ise ramazan pidesinin gramajı ve fiyatı henüz belli olmadı. Geçen yıl Çorum’da 200 gram pide 7.5 liradan satılıyordu. 11 Mart’ta başlayacak Ramazan ayında, pidenin gramajının yine 200 gramda kalmak kaydıyla, fiyatının 12.5 veya 13 lira olabileceği tahmin ediliyor. Anlaşılan o ki, ülke genelinde, 1 kilo pidenin fiyatı 60 lira civarında belirlenmiş olacak.