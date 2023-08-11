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Çorum Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği mahalleler arasın minikler futbol turnuvasının 36’ıncısı, 16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. Çorum Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) işbirliği ile düzenlenen turnuvanın kuraları çekildi. Çorum merkez ve ilçelerden 35 takım ve yaklaşık 850 sporcu turnuvada mücadele verecek. Maçlar, Çorum Belediyesi’nin yaptığı yeni nizami sentetik futbol sahalarında oynanacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Turnuvanın 16 Ağustos’ta başlayacağını belirterek “Çocukluğumuzun anılarından olan mahalle maçlarını, mahalleler arası futbol turnuvası ile yaşatmaya devam ediyoruz. Spor; sevgi, barış ve kardeşlik demektir. Futbol turnuvamızda dostluk, barış ve kardeşlik kazanacak. Çorumlu hemşehrilerimizi turnuvamızı izlemeye davet ediyoruz.” dedi.

ASFK Genel Başkanı Ferhat Arıcı da turnuvaya katkılarından dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek “Bu turnuvalar, gençlerin çocukların spor yapmasına ve kaynaşmasına vesile oluyor.” dedi.