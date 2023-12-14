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Uzun zamandır sağlık nedenlerinden dolayı yapamadığı mahalle ziyaretlerinin özlemini çektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, personeli aracılığıyla mahalleleri ihmal etmiyor.

Şahiner konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Hemşerilerim ile bir araya gelerek sohbet etmenin, bir derdi dinleyip derman olmaya çalışmanın tabiri caizse gönül bağı kurmanın büyük özlemi içerisindeyim. Bir kaç aydır ameliyatlarım nedeniyle mahalle ziyaretlerimizi yapamıyoruz. .Rabbime çok şükür aldığımız dualar bizlere Allah'ın izniyle siper oldu. En çok yavrularımı özledim. Çocuklar bu dünyanın neşesi, umudu ve geleceği. Onları unutmadığımızı bilsinler diye çeşitli hediyeler gönderdik. İnşallah en kısa zamanda tekrar birlikte olacağız” görüşüne yer verdi.