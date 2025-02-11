Güvenlik önlemleri nedeni ile sezon başından itibaren maçlarını İtfaiye Sahası’nda oynayan Mimar Sinanspor, gerekli önlem ve tedbirlerin alınması ile birlikte bu sezon ilk kez sahasında maça çıktı. Kastamonu temsilcisi Taşköprüspor ile Mimar Sinan Sahası’nda oynanan maça mahalle sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Gençler ve çocuklar maç esnasında tribünleri doldururken, yetişkin futbol severler ise tribün yanında bulunan park arazisinde maçı heyecanlı gözlerle takip ettiler. Yaklaşık 500 futbol severin izlediği karşılaşma 1-1 sona ererken, mahalle sakinleri maç sonunda takımlarını alkışlayarak soyunma odasına gönderdiler.

Editör: RIFAT KARA