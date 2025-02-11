Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Ankaragücü’nde kısa bir süre önce teknik direktörlük görevine getirilen Kemal Özdeş’le yolların ayrıldığı açıklandı.

23.hafta maçında da İstanbulspor’a 1-0 yenilerek şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alan Ankaragücü’nde Kemal Özdeş’le yollar ayrıldı.

Cihat Arslan ve Kenan Koçak’tan sonra Ankargagücü’nün bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Kemal Özdeş Başkent ekibinin başında 8 resmi maça çıktı. Ankaragücü, 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 yenilgi alarak 6 puan toplarken, Türkiye Kupası’nda ise 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.