Ahlatcı Çorum FK’nın 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor, Süper Lig ekibi Hatayspor’dan Honduras uyruklu, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Manuel Rivas Vindel’i kadrosuna kattı.

Transferle ilgili Kocaelispor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Rigoberto Manuel Rivas Vindel arasında 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Rigoberto Rivas, bu sezon Hatayspor formasıyla 17 lig maçında 1.081 dakika süre alırken, 1 gol atıp 2 asist yaptı.