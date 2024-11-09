Aşgın, Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 3 Kasım'da Hilal Apartmanı'nda meydana gelen patlamanın ardından yürütülen çalışmalar konusunda Çorum'un 4 milletvekilinin sürekli bilgilendirildiğini vurgulayan Aşgın, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya'nın da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek, kendisine bilgi verdiklerini anlattı.

Bakan Yerlikaya'nın iki kez kendisini arayarak gelişmeler hakkında bilgi aldığını dile getiren Aşgın, "Devletimiz yeryüzündeki en müşfik, en şefkatli devlettir. Yaralarını sarmak için 7/24 vatandaşının yanında olan bir devletimiz var. Sayın İçişleri Bakanımız aradı ve devletimizin, bu noktada afet kapsamasına girmemesine rağmen AFAD üzerinden desteği olacağını açıkladı. Bu destekle Allah'ın izniyle çok kısa sürede yaralarımızı saracağız." dedi.

Editör: HABER MERKEZİ