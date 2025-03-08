Gençlik Meclisi üyesi Melike Çırakoğlu'nun yazıp sahnelediği oyunda yasaklı maddenin insan vücudu üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Fen Lisesi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunda, bir gencin arkadaş çevresinden etkilenerek yasaklı maddeye başlaması ve ailesinin durumu geç fark etmesinden dolayı yaşadığı üzüntü sahneye yansıtıldı.

Gösteriyi Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, protokol üyeleri ve oda başkanları ile çok sayıda öğrenci ve veli izledi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, etkinlikte yaptığı konuşmada, belediye bünyesindeki Çocuk ve Genç meclislerinin toplumsal konulara dikkat çekecek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Meclis toplantılarında ilçedeki çocuk ve gençlerin beklenti ve önerilerini yakından takip etme fırsatı bulduğunu belirten Dere, “Toplantılarda ayrıca istişare kültürünü yavrularımıza aşılıyor ve yönetimimize onların genç dimağlarını da dahil ederek güzel projeler ortaya çıkarıyoruz. Çünkü bizler; merhum Ömer Seyfettin'in 'Ey gençler, sizi bekleyen vazifeler pek ağırdır. Siz bütün dünyaca silinmek istenilen bir milleti kurtaracaksınız. Uyanınız, galibiyet için düşmanlarınızı tanımak lazımdır.' ifadesinin kesinlikle doğru olduğuna inanıyoruz” dedi.

Editör: AA AJANS