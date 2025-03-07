Kaymakam Mutlu Köksal, beraberinde İlçe Özel İdare Müdür Vekili Özcan Günindi ile Çingiller, Mahmatlı, Beyyurdu, Gökçeköy ve Arabaçayında, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilen ve yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen menfez yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Mutlu Köksal, köylere yapılan bu altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekerek, yapılan menfezlerin köylülerin yaşamını kolaylaştıracağını belirtti. Köksal, ayrıca köy muhtarlarından da bilgiler alarak çalışmaların verimliliği hakkında geri bildirimde bulundu.

EKSİKLER GİDERİLİYOR

Köylerdeki altyapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla yapılan menfez çalışmaları, bölge halkının ulaşımını rahatlatmayı ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflendiğini ifade eden Kaymakam Köksal, bu tür projelerin köylerin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Köksal, köylere yapılan bu yatırımların önemine değinerek, daha fazla projeyle bölgeyi kalkındırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ