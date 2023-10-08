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Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Ahlatcı Çorum FK ile oynadıkları maçın hakkının beraberlik olduğunu, karşılaşmanın da berabere tamamlandığını söyledi.

İlk yarıda Çorum FK’nın, özellikle son yarım saatte de kendilerinin iyi oynadığını ancak genel anlamda beraberliğin ağır bastığını kaydeden Parlatan, Çorum temsilcisinin iyi bir takım olduğunu dile getirdi. İkinci yarıya başlarken yaptıkları oyuncu değişiklikleri ile özellikle son yarım saatte etkili olduklarını ve son dakikada da net gol fırsatından yararlanamadıklarını kaydeden Parlatan, “İkinci yarının son yarım saati daha istekli bir Bandırmaspor vardı sahada. Ama genel olarak çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Çorum FK da iyi ve dirençli bir takım olduğunu gösterdi. Bizden önce oynadıkları dört deplasman maçının üçünü galip geldi. Skor olarak iki takımın da hak ettiği bir beraberlik oldu.

Buradan taraftarlarımıza üç puan armağan etmek isterdik. Son dakikada kaçırdığımız pozisyonu gole çevirsek belki galip ayrılabilirdik ama genel olarak maçı hakkı beraberlikti” dedi.