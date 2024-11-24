Maçın canlı yayınlanmamasına tepki gösteren Mustafa Özdemir, “Maalesef canlı yayın vardı ama bu karşılaşmayı vermediler. Eğer herkes bu maçı izleseydi, bize haksız yere verilen kartları, rakibi ayakta tutmak için verilen sayıları ve bizi yıldırmak için karşı tarafın yaptığı hareketleri görürdü. Ancak tüm bunlara rağmen bu maçı kazanmamız gerekiyordu” dedi.

Son sette 11-7 önde olduklarını ancak basit hatalar yaptıklarını ve bunun da yenilgiyi getirdiğini de ifade eden Mustafa Özdemir, “Ne yazık ki, son sette çok hata yaptık ve maçı kaybettik. Sağlık olsun. 3-2 kazanıyoruz, 3-2 kaybediyoruz. Ama daha iyi olacağız inşallah,” diye konuştu.

Hakem kararlarının takımı olumsuz etkilediğini savunan Özdemir, buna rağmen mücadeleye devam edeceklerini ve eksiklerini kapatarak daha güçlü bir şekilde yollarına devam edeceklerini vurguladı.