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Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına yönelen bazı Keçiörengücü’lü futbolculara tepkilerini dile getiren Kırmızı-Siyahlı taraftarlar orta hakem Raşit Yorgancıları da ıslıklar eşliğinde soyunma odasına gönderdi.

Taraftarın verdiği reaksiyonun devamında gerginlik soyunma odası koridorlarında da devam etti. Keçiörengücü’lü birkaç futbolcunun Çorum FK’lı yöneticilere sözlü sataşması sonrası Çorum FK cephesinden de sert tepki geldi. İki takım arasında yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin ve Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın araya girmesiyle büyümeden sona erdi.