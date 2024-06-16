Merkez Bankası’nın yayımladığı piyasa anketine göre, tüketici fiyatlarının haziran ayında yüzde 2.52 artacağı ve 6 aylık enflasyonun yüzde 25.81’e çıkacağı tahmin ediliyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşına yüzde 20.34 oranında zam yapılacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam ise yüzde 25.81 olacak.

Enflasyon Farkı Yüzde 9.4

Memur ve işçi emeklileri arasındaki zam farkı 5.47 puanı bulacak. Şu an 10 bin lira olan en düşük emekli aylıkları ve 17 bin 2 lira olan asgari ücrete ise son dakika sürprizi olmazsa zam yapılması beklenmiyor. Memurların toplu sözleşme masasında uzlaşma sağlanamadığı için hakem kurulu yılın başında memur ve emeklilere enflasyon farkı hariç yüzde 15 oranında zam yapmış, temmuz zammını da yüzde 10 olarak ilan etmişti. Ocak zammı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.25 oldu.

Temmuz Zammı ve Enflasyon Farkı

Memur ve emeklilere temmuz ayında yüzde 10 zammın yanı sıra, gerçekleşen ilk 6 ayın enflasyonu ile ilk yarıda verilen yüzde 15'lik zam arasındaki fark enflasyon kaybı olarak ödenecek. Yılın ilk 5 ayında enflasyon yüzde 22.72 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası anketindeki yüzde 2.52'lik haziran tahmininin tutması halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 26.81 olacak. Bu durumda memur ve emeklilere yüzde 10 hakem zammı artı yüzde 9.4 enflasyon farkı dahil toplamda yüzde 20.34 zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 33 bin 983 liradan 40 bin 895 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı ise 12 bin 920 liradan 15 bin 548 liraya çıkacak.