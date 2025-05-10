Altın piyasası 2025 yılının Nisan ayında yatırımcısını sevindirse de, Mayıs ayında dalgalanmalara gebe. Nisan’da yatırımcısına yüzde 8,54 getiri sağlayan altın, Mayıs’ta zorlu bir sürece giriyor. Uzmanlar, kısa vadede düşüşlerin yaşanabileceğini ancak yılın ikinci yarısında ciddi yükselişlerin mümkün olduğunu belirtiyor. Altın Nisan’da coştu, Mayıs’ta çakılabilir! İşte detaylar…

İSLAM MEMİŞ’TEN KRİTİK UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, ons altının kısa vadede 3.000 dolar altına düşebileceğini söyledi. Memiş, “Altın yatırımcısı Mayıs ayında sert dalgalanmalara hazırlıklı olmalı. Ancak panik yapılmamalı, çünkü yılın ikinci yarısı yeni zirveler getirebilir” dedi.

Memiş, ons altında 3.200 doların destek, 3.430 doların ise direnç olduğunu vurgularken, özellikle Hindistan-Pakistan arasındaki jeopolitik gerginliklerin fiyatlar üzerinde geçici etki yarattığını söyledi. Uzman isme göre 2025’in ikinci yarısında ons altın 3.700-3.800 dolar seviyelerine ulaşabilir.

JPMORGAN’DAN REKOR TAHMİN: 4.000 DOLAR GELEBİLİR

Uluslararası yatırım bankası JPMorgan’ın Küresel Strateji Başkanı Grace Peters, altın için cesur bir tahminde bulundu. Peters, küresel ekonomideki büyümenin devam etmesi ve güvenli liman ihtiyacının artması durumunda, ons altının önümüzdeki 12 ayda 4.000 dolara ulaşabileceğini ifade etti.

NİSAN’DA ALTIN ZİRVEDE

Altın, 2025 Nisan ayında yatırımcısına TÜFE’ye göre yüzde 8,54, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 8,80 oranında getiri sağladı. Bu performansla, külçe altın Nisan ayında yatırım araçları arasında en yüksek kazancı sunan enstrüman oldu. Uzmanlar, bu başarının arkasında jeopolitik riskler, merkez bankası alımları ve ekonomik belirsizliklerin olduğunu belirtiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (10 MAYIS 2025)

Gram Altın: 4.142,48 TL (Alış) / 4.143,63 TL (Satış)

Çeyrek Altın: 6.627,97 TL (Alış) / 6.867,00 TL (Satış)

Ons Altın: 3.324,08 USD (Alış) / 3.324,95 USD (Satış)

MAYIS’TA DALGALANMA BEKLENTİSİ NEDEN YÜKSELDİ?

Altın fiyatları üzerinde etkili olan başlıca faktörler şöyle sıralanıyor:

1. Fed Faiz Kararı ve Powell’ın Açıklamaları

ABD Merkez Bankası (Fed)’in 7 Mayıs 2025 tarihli toplantısında faizleri sabit tutması, altın fiyatlarını kısa süreli destekledi. Ancak Jerome Powell’ın açıklamaları, piyasalarda kararsızlık yarattı. Faizlerin yıl ortasında indirileceği beklentisi güçlenirse, altın yeniden ivme kazanabilir.

2. Jeopolitik Gerilimler

Hindistan-Pakistan arasındaki tansiyon, altının güvenli liman özelliğini öne çıkarıyor. Ayrıca, eski ABD Başkanı Trump’ın açıklamış olduğu %100 oranındaki yeni gümrük vergisi planı da piyasalarda tedirginlik yaratıyor.

3. Dolar Endeksi ve Merkez Bankası Alımları

Dolar endeksinin yüzde 0,50 düşüşle 99,53 seviyesine gerilemesi, altın fiyatlarını yukarı çekti. Ayrıca Dünya Altın Konseyi’ne göre merkez bankalarının 2024 yılında yaptığı yüksek hacimli alımların, 2025’te de sürmesi bekleniyor. Bu durum, arz-talep dengesini etkileyerek altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

2025 GRAM ALTIN TAHMİNLERİ: ALIM FIRSATLARI NEREDE?

İslam Memiş’e göre gram altın, Temmuz 2025’e kadar 3.500-3.700 TL bandında kalabilir. Ancak sonrasında 4.000-4.500 TL seviyelerine tırmanması olası. Memiş, özellikle düğün yapacaklar veya altın borcu olanlar için 2.980-3.080 TL bandının kritik bir alım fırsatı sunduğunu belirtiyor.

GÜMÜŞ FIRSATINA DİKKAT

İslam Memiş ayrıca gümüş yatırımcılarını da unutmadı: “Gümüş hâlâ altına göre ucuz. 2025 yılında altın/gümüş rasyosu 72’ye düşebilir. Bu nedenle elinde gümüş olan yatırımcılar varlıklarını korumalı.”

NOT: BU HABER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. BİLGİLENDİRME AMACIYLA YAZILMIŞTIR