Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çorum'un BAL'daki temsilcisi Mimar Sinanspor ile Çorum FK U19 takımı özel maçta karşı karşıya geldiler.

Yeni sezonda Çorum'u Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) temsil edecek olan Mimar Sinanspor dördüncü hazırlık maçını Ahlatcı Çorum FK U19 takımı ile oynadı. Mimar Sinan Sahası'nda oynanan karşılaşma 2-1 Mimar Sinanspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Yeşil-Siyahlılara galibiyeti getiren golleri Yiğit Emin ve Yusuf Çöp atarken, Çorum FK U19 takımının golü ise Arda'dan geldi.

TURHAL'LA

HAZIRLIK MAÇI

Yeni sezon hazırlıklarının son etabını Çorum'da sürdüren Mimar Sinanspor'da hazırlıklar devam ediyor. Daha önce dört hazırlık maçı oynayan Yeşil-Siyahlılar beşinci hazırlık maçını Pazar günü Çorum'da Mimar Sinan Sahası'nda saat 15.00'de Tokat temsilcisi Turhalspor ile oynayacak.

Editör: RIFAT KARA